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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اليمنى يؤكد عمق العلاقات مع أمريكا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:47 م
الرئيس اليمني
الرئيس اليمني
أ.ش.أ
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أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عمق العلاقات اليمنية الأمريكية في مختلف المجالات من خلال استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن خلفها إيران.

وأشار الرئيس اليمني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، إلى جهود الحكومة اليمنية التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، مجددًا تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين.

ونوه إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك، والتي تصطدم على الدوام بعجرفة وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ أجندة دخيلة خدمة لمشروع إيران في المنطقة، مشيدًا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

من جهته، أكد السفير الأمريكي مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية، مثمنًا جهود الرئيس اليمني في إحلال السلام ومواصلة إنجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس أيجابا على واقع ومعيشة المجتمع.

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