وزير خارجية ليبيا: لسنا دعاة حرب ومستعدون لجميع الخيارات

أشاد وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، الاثنين، بالجهود المصرية والإماراتية ومبادرة «إعلان القاهرة» ومخرجات مؤتمر برلين كأساس للتسوية السياسية في ليبيا.وأكد وزير الخارجية الليبي في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» على ضرورة القضاء على المليشيات الإرهابية مشددا في الوقت ذاته على رفض الانتهاكات التي تمارس ضد الشعب الليبي من قبل الميلشيات بشكل يومي.وأوضح الوزير الليبي أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر مُرحب به في كل المدن الليبية، ويمثل الشعب بأسره، فقد انطلق الجيش الوطني من أجل وقف التدخلات الأجنبية على حد قوله.وشدد الحويج على ضرورة وقف العدوان التركي المباشر على ليبيا، مؤكدا في الوقت ذاته ترحيبهم بالجهود السياسية لتسوية الأزمة لكنهم جاهزون لكل الخيارات.