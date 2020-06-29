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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطاقة الذرية: ارتفاع فى الإشعاع بأوروبا لا يؤثر على صحة الإنسان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:56 م
الدولية للطاقة الذرية
الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ
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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أن المستويات المرتفعة قليلًا من النظائر المشعة المكتشفة في شمال أوروبا لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو البيئة.

وقال بيان للوكالة اليوم الإثنين، إنه سعيًا للمساعدة في تحديد المصدر المحتمل للنظائر المشعة اجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتصالات بنظرائها في أوروبا وطلبت معلومات حول ما تم اكتشافه في بلدانهم.

وأضاف البيان، أنه حتى بعد ظهر اليوم أبلغت 29 دولة عضوا في المنطقة الأوروبية طواعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم تكن هناك أحداث في أراضيها كما قدموا معلومات حول القياسات والنتائج الخاصة بهم، بالإضافة إلى ذلك أبلغت بعض الدول التي لم تتواصل معها الوكالة الدولية للطاقة الذرية - الجزائر وجورجيا وطاجيكستان والإمارات العربية المتحدة - طواعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن معلومات حول قياساتها وأنه لم تكن هناك أحداث على أراضيها.

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