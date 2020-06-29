انطلاق منصة «ازدهر» التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول

تطلق الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول للمرة الأولى منصة "ازدهر"، في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو، تحت شعار "إبداع تحت الطلب"."ازدهر" هي منصة رقمية تجمع قادة صناعة الهاتف المحمول والشركات الناشئة والمبدعين والعاملين في هذا المجال، للتعرف على أفضل ابتكارات الهاتف المحمول وكيفية التواصل معها.ويسلط الحدث الضوء على عدة تجارب جديدة ويشمل عدد من الأنشطة والمنتديات التي تناقش موضوعات منها البنية التحتية الجديدة ودورها في تطوير الأعمال، والتكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، هذا بالإضافة إلى منصة عرض عالمية يشارك فيه الشركات الناشئة والشركات العاملة بمجالات شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية وتكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي والممتد والتكنولوجيا المالية وغيرها، لعرض ابتكاراتهم على مدار شهر.