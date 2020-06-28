254 مليون دولار قيمة صادرات «الحديد الصب والأسمنت» خلال 5 شهور

تراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب والأسمنت خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 254 مليون دولار مقابل 431 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 41.1%.وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، استحواذ 8 دول "السعودية، وليبيا، وإسبانيا، وكينيا، وإيطاليا، والسودان، وهولندا، وأمريكا" على 64.6% من إجمالي صادرات الحديد والصلب والأسمنت خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بقيمة 164 مليون دولار.وانخفضت صادرات الحديد الصب والصلب خلال الفترة من" يناير-مايو 2020" بنحو 43% لتبلغ 207 ملايين دولار مقابل 363 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.وذكر التقرير أنه خلال الشهور الخمسة تم التصدير إلى 68 دولة منهم 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي وهي (تايوان، وكرواتيا، والجابون، وهونج كونج، وموزامبيق، واتحاد ماليزيا - ملايو سابقا، والسلفادور، وجورجيا، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وزامبيا- روديسيا الشمالية، ومالي، وساحل العاج، وفنلندا، والنيجر).واستحوذت 5 دول على 63.8% من إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال أول 5 أشهر من 2020 بنحو 132.036 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية بقيمة 67.288 مليون دولار في مقابل 98.508 مليون دولار بتراجع 32%.وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بقائمة أكبر 5 دول مستوردة للحديد بما قيمته 19.932 مليون دولار مقابل 14.339 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 39%.وارتفعت صادرات مصر من الحديد لهولندا لنحو 14.392 مليون دولار مقابل 3.89 مليون دولار بنمو 270%، ولكينيا بنسبة 31% لتبلغ 12.866 مليون دولار مقابل 9.792 مليون دولار.وتراجعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى ايطاليا بنسبة 21% خلال الفترة من " يناير- مايو 2020" لتسجل 17.558 مليون دولار في مقابل 22.161 مليون دولار.ولفت التقرير إلى تراجع صادرات الأسمنت خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2020 بنحو 32% لتبلغ 47 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.وصدرت مصر الأسمنت خلال الفترة من " يناير- مايو 2020" إلى حوالي 51 دولة منهم 18 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل في (مالطا، والدومنكان، وأريوبا، وكندا، وبيرو، وبنين، وجامبيا، وبوركينا فاسو، ورواندا، وتايلاند، والفلبين، ومالي، وهولندا، والمغرب، والنمسا، والإمارات، واستراليا".واستحوذت 5 دول على 68% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنحو 31.966 مليون دولار، يأتي على رأسها ليبيا والتي انخفضت قيمة صادرات الأسمنت لها بنسبة 65% لتسجل 32.746 مليون دولار في مقابل 11.596 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.وجاءت كينيا في المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 10.045 مليون دولار مقارنة بنحو 3.72 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 170%.وانخفضت صادرات الأسمنت إلى السعودية بنسبة 42% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 3.489 مليون دولار في مقابل 6.053 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولأمريكا بنسبة 30% لتسجل 3.482 مليون دولار مقابل 4.941 مليون دولار.وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت إلى السودان لنحو 3.354 مليون دولار مقارنة بنحو 498 ألف دولار بنمو بلغ 609%.