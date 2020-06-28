حفتر يبحث تفعيل إعلان القاهرة وحل الميليشيات

بحث المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي الأحد، بمقر القيادة العامة بالرجمة، خلال لقائه عبدالله الثني رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج؛ القضايا الاستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين.وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي في بيان مساء اليوم أنه تم أيضًا، خلال هذا اللقاء مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 المعني برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون في مدن الغرب الليبي.وشدد الاجتماع على إيجاد تسوية سياسية عادلة وفقا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات.كما تناول الاجتماع وفقًا للبيان مناقشة أوضاع النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم من قبل القيادة العامة والجهات المختصة بالحكومة الليبية.