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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوطنية للقضاء على ختان الإناث تستعرض جولاتها الميدانية بشمال سيناء

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:54 ص
اللجنة الوطنية للقضاء
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
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استعرضت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والأمومة، نتيجة الجولات الميدانية للجنة من خلال حملة طرق الأبواب الجاري تنفيذها حاليا تحت شعار (أحميها من الختان)، والمقرر تنفيذها خلال شهر، والتي بدأت يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وأكدت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء إحسان داود الغال أن الحملة تشارك فيها الرائدات الصحيات من خلال جولات ميدانية للتوعية الصحية للأهالي على مستوى المحافظة والتوعية برسائل حملة طرق الأبواب التى تنفذها فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات تحت عنوان (أحميها من الختان).

وأشارت إلى أن الحملة، تستهدف 3900 فردا من مختلف المناطق بواقع 2159 سيدة و808 رجال و933 طفلا وطفلة شملت مناطق وأحياء (المطاحن بعاطف السادات، خلف المجزر، السلايمة، وسط المدينة، منطقة الميناء، المدينة الشبابية، الفواخرية، الصفا، العبور، كرم أبو نجيلة، السمران، المساعيد).

وقامت الرائدات بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث، وأكدن أن الختان عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية في العالم جرمت ختان الإناث ويعتبر أنه عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبي، وأن القانون المصري جرم هذه العملية وغلظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

وأوضحت أن حملة طرق الأبواب (أحميها من الختان) تضمنت العديد من الأنشطة، وتمتد في جميع المحافظات لمده 8 أيام بمعدل يومين في الأسبوع بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والمدن والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.

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