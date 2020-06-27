الغرفة التجارية: عودة 350 مطعمًا سياحيًّا للعمل بعد تخفيف قيود كورونا

قال هشام وهبة، عضو شعبة أصحاب المطاعم والفنادق بالغرفة التجارية، إن إقبال المواطنين على المطاعم في أول أيام تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا جيد، معقبا: "كنا متخوفين من نسبة الإقبال".وأضاف"وهبة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أنهم يتبعون كافة الإجراءات الوقائية من حيث تعقيم الطاولات، واستخدام أدوات بلاستيكية، وقياس درجة العاملين والزائرين، والحرص على التباعد الاجتماعي، وتطبيق نسبة الـ 25%.وأوضح أن هناك 1400 مطعم تابع لوزارة السياحة، عاود منهم 350 مطعما للعمل اليوم بعد التأكد من التزامه بالإجراءات الوقائية.