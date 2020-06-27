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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لسرقة 56 ألف جنيه.. محاكمة متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة

السبت 27/يونيو/2020 - 08:01 م
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام اليوم السبت، بإحالة المتهمين بانتحال صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بالسلام لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين هم إبراهيم.م، حسام.ع، عاطف.ا عاطلين، وأقروا بانتحالهم صفة ضباط الشرطة بهدف سرقة المواطنين بالإكراه، وأقروا بسرقتهم مبالغ تقدر بـ٣٣ ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ٢٣ ألف جنيه.

وبدأت الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام يفيد بقيام ٣ عاطلين بانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقتهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم.

وبسؤالهم أقروا بانتحال صفة ضباط الشرطه بهدف سرقة المواطنين بالإكراه، وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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