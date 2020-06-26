تعليق العمل بالبرلمان التركي بعد إصابة 9 نواب بكورونا

علق مجلس النواب التركي، اليوم الجمعة، العمل بمقر البرلمان لمدة خمسة أيام حتى يوم 30 يونيو المقبل، بعدما أبدى عدد من الأعضاء مخاوفهم من العدوى بفيروس كورونا، في أعقاب إصابة عدد من مساعدي النواب.وسجلت إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد بين أعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب التركي مؤخرا، حيث ارتفعت الإصابات بالبرلمان إلى 19 حالة، مما أثار مخاوف الكثير من النواب، وفقا لموقع "تركيا الأن".ووصف النائب عن حزب الخير، فخر الدين يوكوش، البرلمان التركي، بالبيئة المحفوفة بالمخاطر، وقال "إن أعضاء البرلمان تحت تهديد كبير هناك مشكلة خطيرة، إذا كان جزء كبير من نوابنا سيواجهون مشكلة نتيجة الخوف من الفيروس، فيجب إيجاد علاج لذلك على الفور نحن نعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر"، وفقا لجريدة حرييت التركية المعارضة.وانتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي، اقتراح حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان، فيما يتعلق باستمرار عمل الجمعية العمومية، قائلا "دعونا ننهي الأمور التي اتفقنا عليها بحلول 7 يوليو ولنترك القضايا المثيرة للجدل حتى أكتوبر إذا قمتم بذلك، ستتمكن هذه الجمعية من القيام بعمل جيد دون تعريض أي شخص لخطر فيروس كورونا أو دعونا نموت إذا كان العمل الذي نقوم به هنا يستحق ذلك حقا".