مناشدات للنائب العام بالتحقيق في بلاغات ضد نقيب الأطباء وآخرين

قال مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن العديد من البلاغات تم تقديمها ضد حسين خيري، نقيب الأطباء وشيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة؛ لاتهامهما بتحريض الأطباء على الامتناع عن العملوإشاعة أخبار كاذبة.وتوجه عدد من المواطنين بمناشدة للمستشار حماده الصاوي، النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهما لحماية مهنة الطب وحياة المواطنين من شرر التصريحات المحرضة للأطباء.كما وجه النشطاء رسائل استياء إلى الدكتور إيهاب طاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تساءلوا خلالها ألاّ يكفيك صيدًا في الماء العكر؟ سمعة الأطباء والبلد مهددة وأنت تسيء لتحقق مصالح انتخابية ضيقة على حساب الصالح العام.