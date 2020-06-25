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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يُحيل ملاحظًا للتحقيق بسبب «المحمول»

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:18 ص
المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام
محمود الكيلاني
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تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لجنة مدرسة السلام الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وذلك قبل انطلاق امتحان مادة اللغة الإنجليزية في ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك للاطمئنان على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية إلى جانب دخول الطالبات في الموعد المحدد والالتزام بالتباعد بين الطالبات.

وشدد المهندس أحمد عصام على ضرورة توفير الأجواء الآمنة للطالبات معربًا عن شكره لمديرية التربية والتعليم علي الجهد المبذول قبل وأثناء امتحانات الثانوية العامة وفي الوقت نفسه حيا جميع المشاركين في أعمال الامتحانات وفي مقدمتهم المعلمين، مؤكدًا أن الثانوية العامة مهمة وطنية يجب أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاحها.

وخلال تفقد اللجنة، قرر نائب المحافظ إحالة أحد الملاحظين للتحقيق بعد أن قام باستخدام تليفونه المحمول داخل اللجنة وعدم قيامه بمهام الإشراف على الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطالبات اللجان.

من جانبه، أكد الدكتور خالد خلف قبيصي أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة، وفي مقدمتهم تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بجد أقصي الساعه السابعة والنصف صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم باعتبار أن ذلك مسئولية مباشرة لكل من رئيس اللجنة والمراقب الأول مشيرًا إلى أن عضو لجنة الإدارة هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات، ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجنة.

وأضاف أنه تم تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير عدد 10 معلمين أو إداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير ومتابعة التباعد بينهم، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة مع توثيق عضو لجنة الإدارة.
المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام

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