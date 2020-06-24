الخرطوم: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريبا

أكدت الخارجية السودانية، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أنه من المتوقع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية قريبا، وذلك في خبر عاجل لها منذ قليل.وأضافت الخارجية السودانية أن الخرطوم وواشنطن منخرطتان في حوار بشأن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب.وأشارت الخارجية السودانية إلى أن الخرطوم لا تمانع في تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.