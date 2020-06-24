الأمم المتحدة تدعو لمستقبل بدون تعصب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، تمسك المنظمة الدولية بالقيم الخالدة التي جاءت في ميثاق المنظمة والتي ستقودنا إلى مستقبل جديد.وأشار جوتيريش، في رسالته بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لوضع ميثاق الأمم المتحدة، إلى ما يواجهه العالم اليوم من جائحة عالمية.وأضاف في رسالته التي وزعها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أنه في جميع أنحاء العالم، يرفع الناس أصواتهم عن حق ضد العنصرية، لافتا الى إن مواجهة المشاكل بداية، لكن ينبغي لنا أيضا أن نحلها.وقال جوتيريش، إن لدينا دليلا خالد للتصدي لتحدياتنا المشتركة ومعالجة مظاهر الهشاشة في العالم، وهذا الدليل هو ميثاق الأمم المتحدة.وأشار الى انه قد تم التوقيع على الميثاق قبل 75 عامًا، ومبادئه لا تزال صحيحة اليوم كما كانت حينئذ، وهي تتمثل في الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وكرامة الفرد وقدره، والقانون الدولي والتسوية السلمية للمنازعات، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.ودعا الأمين العام إلى تبني مستقبل نتوقف فيه عن الإضرار بالبيئة الطبيعية، ونبدأ في التصدي لتغير المناخ. ونرفض فيه التعصب، ونحتفل فيه بثراء التنوع البشري. ويقود فيه الشباب في الشوارع، وفي المدارس، وفي المجتمع.وأشار إلى أن الأمم المتحدة تأسست قبل ظهور تهديدات مثل الجريمة الإلكترونية وخطاب الكراهية على الإنترنت، ولكن ميثاقنا يبين كيف نتغلب على هذه التحديات أيضا.ودعا في ختام رسالته الى تحقيق هذه الرؤية للسلام وحقوق الإنسان والعدالة للجميع من خلال التكاتف في ظل الإنسانية، وفي ظل الوحدة والأخوة.