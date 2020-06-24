الجامعة العربية: موقف مصر القانونى فى أزمة سد إثيوبيا قوى

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن موقف مصر القانوني في أزمة سد إثيوبيا قوي، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على دعم عربي، وهناك موقف في غاية الإيجابية بشأن تأمين حقوقها المائية.وأوضح خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن جيبوتي والصومال تحفظتا على الموقف، وقالت أن هدفها من التحفظ أن يكون هناك تقريب لوجهات النظر.ولفت السفير حسام زكي إلى أن هناك تقارب في الموقفين المصري والسوداني، بشأن سد إثيوبيا، أكثر من قبل، كما أن الموقف القانوني المصري أقوى بمراحل من الموقف القانوني الأثيوبي.ونوه إلى أن إثيوبيا دأبت على تزييف الحقائق، وتدعي أن مصر وافقت على بناء السد، وتتجاهل أن الاتفاق تضمن التعهد بعدم الإضرار بمصالحها ومخالفة القانون الدولي.