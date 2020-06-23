بوركينا فاسو تدمر قاعدتين للإرهابيين

أكّدت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت قاعدتين للإرهابيين في شمال وشرق البلاد، واعتقلت اثنين من المشتبه بهم بالقرب من الحدود مع ساحل العاج.وقال رئيس أركان القوات المسلحة، في نشرة أسبوعية، إنّ وحدة الدرك السبت "قامت بتفكيك قاعدة إرهابية" بالقرب من بلدة تنوالبوغو في شرق البلاد.وفي عملية منفصلة في شمال البلاد، دمرت قوات بوركينا فاسو، ضمن قوة الساحل المكوّنة من خمسة بلدان، بدعم من سرية من النيجر، قاعدة إرهابية السبت في منطقة حفر على بعد 40 كيلومترا من أورسي.وصادرت القوات المهاجمة ثماني دراجات نارية وهواتف ومعدات أخرى.وأوضحت بوركينا فاسو أنّه تم القبض على "مشتبه بهم" في عملية مشتركة مع قوات ساحل العاج لتأمين حدود البلدين، البالغ طولها 550 كيلومترا، وجاء في البيان أنّ العملية "عطّلت بشكل كبير الجماعات المسلحة في المنطقة".ونفذت القوات عمليات الاعتقال بالقرب من أليدوغو، السبت، وهي منطقة ليست بعيدة من المكان الذي قتل فيه نحو عشرة جنود من ساحل العاج في هجوم جهادي على موقع حدودي في 11 يونيو.