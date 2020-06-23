الليلة.. أسقف مغاغة يبث حلقة «التعليم والعقيدة» أونلاين

يقدم الأنبا أغاثون، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوكسية بمغاغة والعدوة، مساء الثلاثاء، الحلقة الثالثة عشرة من برنامج التعليم والعقيدة وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويناقش أغاثون اليوم موضوع "ارتباط المُسلّّمات الإيمانية الخاصة بالأسرار الكنسية السبعة بمسلمات الليتورجيات في الكنيسة ووسائل تقديم النعم التي بها المؤمنين"، مخصّصًا فقرة للإجابة عن أسئلة أقباط الإيبارشية خلال بث البرنامج.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.