رئيس أساقفة بيروت للموارنة يلتقي سفيرة إيطاليا

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مُدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم:"إنه استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري في زيارة تعارف، أكدت خلالها استعداد بلادها الدائم للوقوف الى جانب لبنان وشعبه، ولاسيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها".وأضاف "أبو كسم" في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للاعلام بلبنان، نشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انه كما تطرق اللقاء الى مختلف المواضيع على الساحة اللبنانية".وتعتبر الكنيسة الكاثوليكية في لبنان لها الاغلبية العددية، كمثال الكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويأتي في المقدمة المورانة برئاية البطريرك بشارة الراعي ثم الملكيين برئاسة البطريرك يوسف العبسي، كما يرأس لكنيسة القبطية الارثوذكسية هناك نيافة الحبر الجليل الانبا انطونيوس مطران الكرسي الاورشليمي والاراضي المقدسة والشرق الادنى.