وزير الطيران يكلف «الملاح» مساعدًا لرئيس «إيرو سبورت»

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم، قرارا بتكليف الملاح أحمد عزمى مساعدا لرئيس نادي "إيرو سبورت" للجودة، حيث عمل الملاح رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب الفريق يونس المصري وزير الطيران السابق.وقبل توليه مهام منصبه الجديد وجه له الوزير الشكر والتقدير على مجهوداته خلال فترة توليه الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والذي قدم خلالها كل المهام التي يتطلبها العمل بمكتب الوزير متمنيًا له النجاح والتوفيق فى مهام منصبه الجديد.