الداخلية تحبط بيع ربع مليون كمامة غير مطابقة للمواصفات

وجه رجال وزارة الداخلية على مدار ٢٤ ساعة ماضية، ضربات قاضية لأوكار ومصانع الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط ٤ أوكار بداخلهم أكثر من ربع مليون كمامة.٣٠ ألف كمامة بحوزة تاجري مخدرات بالشرقيةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (شخصين يقيمان بكفر صقر بمحافظة الشرقية) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من محل إقامتهما مركزًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وضبطهما بمحل إقامتهما.. وتم ضبط (1339 قرص مخدر ومنشط- 122 قرص أدوية محظور بيعها- 30 ألف كمامة مصنعين بدون ترخيص- 30 ألف قطعة قماش "معدة لتصنيع الكمامات- 3 مسدس شمع- 2500 علبة كرتون للتعبئة- مقص- 20 كيلو جرام أستيك "خامات تصنيع- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- سيارة- مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والكمامات وأدوات التصنيع المضبوطة، بقصد تصنيع الكمامات والإتجار فيها وهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة ومركبة "التوك توك" لترويج تجارتهما غير المشروعة.إحباط بيع ١٢٠ ألف كمامة رديئة في المنوفيةتمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مصنع بدون ترخيص؛ لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات بإحدى القرى بدائرة مركز شبين الكوم داخل مزرعة (أحد المواطنين – مقيم بذات الناحية) وأمكن ضبط 2 ماكينة سحب وغزل، ١٢٠ ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، 750 كيلو قماش خام مستلزمات تصنيع، 100 كيلو أستك، 1500 علبة فارغة لتعبئة المنتج، وكمية من الشمع المُستخدم فى عملية التصنيع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.٨٠ ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالإسكندريةوردت معلومات لإدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكنديرية تفيد قيام (أحد الأشخاص – مدير مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير مستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم ضبط (عدد 80000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مدون عليها بيانات تجارية وهمية) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.٣٠ ألف كمامة في العمرانيةورد معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من (طالب– ربة منزل) بإتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص؛ لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنهما، بتفتيش المصنع عثر بداخله على (30000 كمامة منتج نهائى) مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.