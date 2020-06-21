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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1666 عبوة دواء مجهولة المصدر فى صيدلية بالشرقية

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:43 م
دواء
دواء
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن قيام المديرية بشن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة شرق الدلتا لصيدلية بكفر صقر، بعد ورود معلومات تفيد بقيام صاحبها بالاتجار في الأدوية المخدرة "الترامادول"، وتخزينه بكميات كبيرة في صيدليته وسيارته الخاصة بغرض البيع والتوزيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفة.

وأكدت الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 638 قرص ترامادول مهرب، ومنشطات مهربة مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها، وأدوية مدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية منتهية الصلاحية؛ ليصل إجمالي ما تم تحريزه من الأدوية المخالفة 1666 "قرص وعبوة وأمبول".

وأضافت أنه خلال تفتيش مسكن الصيدلي المخالف بعد الحصول على إذن النيابة، تم العثور على مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بالدور الأرضي لمنزله، وجرى ضبط كمية كبيرة من الكمامات المخالفة بداخله تقارب تصل لـ 500 ألف كمامة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم برقم 8592 جنايات مركز كفر صقر لسنة 2020، كما تم التحفظ على الصيدلي المخالف.

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