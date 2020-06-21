ترامب: طالبت المسؤولين بإبطاء إجراء فحوصات كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طالب بإبطاء فحوصات فيروس كورونا للحد من الأعداد المتزايدة المسجلة لحالات الإصابة بالفيروس.ووصف "ترامب" الفحوصات بأنه "سيف ذو حدين"، جاء ذلك أثناء كلمته في مسيرة حملته الانتخابية في تولسا بأوكلاهوما.وأضاف ترامب وسط تصفيق: "عندما تقوم بإجراء فحوصات إلى هذا الحد، ستجد المزيد من الأشخاص، وستكتشف المزيد من الحالات، لذلك قلت.. أبطئوا من فضلكم من إجراء الفحوصات".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.