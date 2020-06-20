اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ قليل، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من أخرى على محاور الشيخ عيسى جنوب مدينة مارع شمال حلب، إثر محاولة تسلل نفذتها الأخيرة على نقاط الفصائل الموالية لتركيا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.كما رصد المرصد السوري، أمس، هجوما مسلحا نفذته قوات كردية على نقطة عسكرية في قرية باصوفان بريف عفرين، تابعة لفصيل "فيلق الشام" المقرب من تركيا، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من الفيلق، عقب ذلك فخخت القوات الكردية الجثث، وعند قدوم تعزيزات للفصيل ومحاولته سحب الجثث، قُتل 4 آخرون جراء انفجار الجثث المفخخة.