الغرفة التجارية بالمنيا تتبرع بمليون جنيه لمواجهة كورونا (صور)
السبت 20/يونيو/2020 - 10:55 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالغرفة التجارية بالمنيا وبدورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء المحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، وفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، برئاسة أحمد راضي مخلوف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والأعضاء أحمد حسن أبوالليل، والمهندس وائل علي قطب، وهشام طلعت عزام، ومصعب مهني، وأيمن عبدالرحمن الأفندي.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة، عن تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنيه دعما لمحافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه عبر المحافظ، عن سعادته باستجابة الغرفة التجارية بالمنيا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة، للتبرع على حساب رقم 22100111، لمجابهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، مؤكدا أن تبرعها يعد نموذجًا يحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدُا لتحقيق التنمية، ومجابهة أي أزمة قد يمر بها الوطن والمواطن.
من جانبه، قال أحمد راضي مخلوف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، إن التبرع جاء في إطار حرص الغرفة على القيام بدورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء محافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصري ولا بد أن يكون لها دور إيجابي في مواجهة الأزمات، وكذلك تعزيز الدور المجتمعي.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، وفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، برئاسة أحمد راضي مخلوف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والأعضاء أحمد حسن أبوالليل، والمهندس وائل علي قطب، وهشام طلعت عزام، ومصعب مهني، وأيمن عبدالرحمن الأفندي.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة، عن تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنيه دعما لمحافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه عبر المحافظ، عن سعادته باستجابة الغرفة التجارية بالمنيا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة، للتبرع على حساب رقم 22100111، لمجابهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، مؤكدا أن تبرعها يعد نموذجًا يحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدُا لتحقيق التنمية، ومجابهة أي أزمة قد يمر بها الوطن والمواطن.
من جانبه، قال أحمد راضي مخلوف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، إن التبرع جاء في إطار حرص الغرفة على القيام بدورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء محافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصري ولا بد أن يكون لها دور إيجابي في مواجهة الأزمات، وكذلك تعزيز الدور المجتمعي.