الغرفة التجارية بالمنيا تتبرع بمليون جنيه لمواجهة كورونا (صور)

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالغرفة التجارية بالمنيا وبدورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء المحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، وفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، برئاسة أحمد راضي مخلوف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والأعضاء أحمد حسن أبوالليل، والمهندس وائل علي قطب، وهشام طلعت عزام، ومصعب مهني، وأيمن عبدالرحمن الأفندي.وأعلن رئيس مجلس الإدارة، عن تبرع الغرفة التجارية بمبلغ مليون جنيه دعما لمحافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.من جانبه عبر المحافظ، عن سعادته باستجابة الغرفة التجارية بالمنيا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة، للتبرع على حساب رقم 22100111، لمجابهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، مؤكدا أن تبرعها يعد نموذجًا يحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدُا لتحقيق التنمية، ومجابهة أي أزمة قد يمر بها الوطن والمواطن.من جانبه، قال أحمد راضي مخلوف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، إن التبرع جاء في إطار حرص الغرفة على القيام بدورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء محافظة المنيا في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الغرفة التجارية جزء من المجتمع المصري ولا بد أن يكون لها دور إيجابي في مواجهة الأزمات، وكذلك تعزيز الدور المجتمعي.