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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كورونا يغير خطة الاحتفال بأسقفية البابا ثيؤدوروس

السبت 20/يونيو/2020 - 09:24 م
البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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نشر مركز كنيسة الروم الأرثوذكس الإعلامي بمصر، برئاسة الأنبا ميقولا أنطونيوس مطران طنطا والغربية، رسالة البابا ثيؤدوروس الثاني الرعوية للمجمع المقدس بمصر وسائر أفريقيا بمناسبة ذكرى سيامته الأسقفية الـ30.

وقال البابا ثيؤدوروس في رسالته: «إخوتي المطارنة والأساقفة بهذه الرسالة أود أن أشارككم فرحي الخاص بعد إكمال ثلاثين عامًا من رسامتي عام 1990، عندما كنت أنزل من سلالم دير القديس سافاوس المقدّس، لكي أرتقي إلى المرتبة الثالثة في الكهنوت وأستلم من يدي والدي الروحي المبارك، البارثيني العظيم الراحل بطريرك الإسكندرية بطريرك الحكمة، نعمة التسلسل الهرمي».

وأضاف: «من بين الحاضرين كان هناك عدد قليل من أساقفة بطريركتنا، الذين يستريحون الآن في أيدي الله الرحيمة، وعدد قليل من المسيحيين المؤمنين.. هكذا يشاء الله أن تكون أعظم الأحداث في حياتنا في صمت يصم الآذان وتجربتها بشكل صوفي داخل أنفسنا وتكريمها، إذ تشير إلى تلك اللحظات المقدسة، كانت لدي رغبة عميقة في الاحتفال بهذه الذكرى الهامة لي معكم جميعًا، وقمنا ببرمجة بعض الاحتفالات المتواضعة في المركز المقدس لبطريركينا في الإسكندرية، وبلغت ذروتها في القداس الإلهي البطريركي والسينودس في الكنيسة بدير القديس سافاوس المقدّس والبطريركي، ومع ذلك فإن جائحة فيروس كورونا غيرت خططنا».

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