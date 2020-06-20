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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

240 متعافى و63 إصابة جديدة بكورونا في العراق

السبت 20/يونيو/2020 - 01:43 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
أ.ش.أ
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أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف العراقية، اليوم، مغادرة ٢٤٠ محجورًا، لأماكن الحجر الصحي دون أعراض مرضية من فيروس كورونا.

وأكدت خلية الأزمة الصحية في دائرة صحة ديالي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، تسجيل 63 إصابة جديدة بينها 3 لكوادر طبية وصحية، بعد أن تم إجراء فحص مختبري لـ223 عينة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا، بجانب 5 حالات وفاة في المحافظة.

وذكرت الخلية أن العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ ظهور المرض في مارس الماضي بديالي بلغ 644 إصابة وشفاء 138 حالة و38 حالة وفاة، وأن عدد المصابين بكورونا والراقدين في مراكز الحجر الصحي في بعقوبة بلغت 473 مصابا يتلقون العلاج من قبل الفرق الطبية المختصة.

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