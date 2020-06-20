ضبط 3 قضايا أموال عامة قيمتها 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة– غسل أموال - كسب غير مشروع" وقدرت المبالغ المالية بتلك القضايا (26500000) ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا، مُتهم فيها عدد (4) أشخاص.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.