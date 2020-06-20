تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل الموالية لأنقرة بريف أبو رأسين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة بريف أبو رأسين، بين الفصائل الموالية لأنقرة والمتمركزة في قرية أم عشبة من جانب، والجيش السوري الموجودة في منطقة الأسدية من جانب آخر، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تبادلًا للقصف والاستهدافات بين الفصائل الموجودة في أم عشبة من جهة، وقوات الجيش الموجودة في قرية باب الخير من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.