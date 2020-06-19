مقتل8 أفراد من «فيلق الشام» أثناء تسلل قوات كردية بعفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجومًا مسلحًا نفذته قوات كردية على نقطة عسكرية في قرية باصوفان بريف عفرين، تابعة لفصيل "فيلق الشام" المقرب من تركيا، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 عناصر من الفيلق.وأضاف المرصد - في بيان اليوم- أنه عقب ذلك قامت القوات الكردية بتفخيخ الجثث، وعند قدوم تعزيزات للفصيل ومحاولته سحب الجثث، قتل 4 آخرون جراء الانفجار.ورصد المرصد، قبل قليل، قصفا مدفعيا، نفذته القوات التركية المتمركزة ضمن قواعدها في عفرين، استهدف مناطق انتشار "القوات الكردية"، في حربل والشيخ عيسى وعقبية شمال حلب.