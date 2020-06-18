تفاصيل دور وزير عدل الإخوان فى الإطاحة بالنائب العام

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولات الإخواني أحمد مكي، وزير العدل في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، للإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق.وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أحمد مكي يتحدث عن العدل والعدالة والمساواة، وهو أبعد ما يكون عنها، وتحدث عن استقلال القضاء، وهو كذلك بالفعل مستقل، إلا أنه أطاح بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ورد عليه الأخير رافضًا هذا القرار.وأضاف موسى، أن المستشار عبد المجيد محمود، رفض التجاوب معه لهذه الإقالة، مشيرًا إلى أن النائب العام تلقى تهديدات عديدة، إلا أنه تمسك بمنصبه وقال إن منصبه محصن، ولقى بالفعل مساندة كبيرة من القضاة الذين أيدوه بوقفة أمام نادي القضاة.وتابع أن حسام الغرياني، تواصل مع عبد المجيد محمود، وأبلغه بتولي منصب سفير مصر في الفاتيكان، ورفض النائب العام وقتها هذا المنصب، متمسكًا بمنصبه، ومتجاهلًا كافة التهديدات والضغوطات التي تعرض لها.وواصل بأن محمود مكي، نائب الجاسوس مرسي، اختار طلعت عبد الله الإخواني، لتنصيبه نائبًا عامًا، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري للجاسوس مرسي كان يهدف إلى تصفية سياسية ومحاكمة الشعب.