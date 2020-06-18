سعر الريال السعودى اليوم الخميس 18-6-2020
الخميس 18/يونيو/2020 - 06:36 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-6-2020، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك العاملة المصرية، حيث جاء متوسط سعر صرف الريال 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ويتم تداول سعر صرف الريال في بنك المصرف المتحد 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال في بنك البركة 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء السعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال يتم تداوله كعملة رسمية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال فئتين العملات الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه ويأتي ذلك فقًا لآليات العرض والطلب.
سعر الريال السعودي اليومسجل سعر الريال السعودي في معاملات اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، حيث بلغ سعر الشراء 4.29 جنيه و4.32 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 4.20 و4.32 جنيه للبيع، وحقق السعر في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس إلى 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ويتم تداول سعر صرف الريال في بنك المصرف المتحد 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال في بنك البركة 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء السعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال يتم تداوله كعملة رسمية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال فئتين العملات الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه ويأتي ذلك فقًا لآليات العرض والطلب.