بعد 70 يومًا من الاعتقال.. الفصائل الموالية لتركيا بسوريا تفرج عن أكاديمي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الفصائل الموالية لتركيا أفرجت، اليوم الأربعاء، عن أكاديمي عفريني، بعد مرور 70 يوما على اعتقاله، حيث مثل أمام المحكمة أكثر من مرة دون وجود تهم واضحة ضده.كانت المليشيات اعتقلت الأكاديمي من بلدة شران في ريف عفرين، حيث رفض مغادرة بلدته متمسكا بأرضه ومنزله.وذكرت مصادر للمرصد السوري، في أول الشهر الجاري، أن الفصائل الموالية لتركيا أفرجت عن سيدة كانت من بين السجينات العفرينيات الـ11 اللواتي ظهرن في الشريط المصور أثناء تحريرهن من سجون فرقة الحمزة في منطقة عفرين، وتحويلهن إلى سجون المليشيات الموالية لتركيا، موضحة أنه من المفترض إطلاق سراح بقية النسوة المحتجزات خلال الأيام القادمة.