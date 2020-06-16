134 مرتزقًا يصلون ليبيا على متن طائرة تركية

وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مطار مصراتة غرب ليبيا، طائرة من تركيا تحمل على متنها 134 مرتزقًا، حسبما أفادت قناتا العربية والحدث في خبر عاجل قبل دقائق.وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أعلن أمس أن عدد قتلى المرتزقة والقوات الموالية لتركيا فى ليبيا، تخطى الـ 400 قتيل بينهم 27 من الأطفال الذين يجب أن تدافع منظمة حماية الطفولة عنهم.وأوضح المرصد، فى تصريحات لقناة ليبيا الحدث، أن عمليات نقل المرتزقة لا تقتصر فقط على السوريين الموالين لأردوغان، بل هي تأتي على من هم مصنفون مجموعات إرهابية دولية كداعش وتنظيم القاعدة وبعض المنظمات الجهادية التي تنتقل من سوريا لليبيا عبر الأراضي التركية وبعلم كل أجهزة المخابرات الدولية الموجودة داخل الأراضى التركية.وأضاف، أن هناك مجموعات إرهابية من جنسيات غير سورية ومجموعات من تنظيم داعش هي بالفعل بدأت بالانتقال من سوريا لليبيا عبر الأراضي التركية، وبالتحديد العنصر التونسي منهم، أي أن عملية نقل المتطرفين لليبيا بدأت قبل نقل المرتزقة السوريين، وفق قوله.