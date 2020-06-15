نيللي كريم تخوض تجربة سينمائية جديدة مع أحمد مراد

تستعد النجمة نيللي كريم لخوض تجربة سينمائية جديدة مع المؤلف أحمد مراد، خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ التصوير خلال شهرين من الآن.وجمعت نيللي ومراد جلسات عمل بمدينة الجونة مؤخرا، واتفقا على تقديم فيلم جديد.ويأتي التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في فيلم «الفيل الأزرق» بجزءيه مع النجم كريم عبدالعزيز.