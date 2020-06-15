10 وفيات و490 إصابة بكورونا في الفلبين

أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، تسجيل عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و490حالة إصابة أخرى.وقالت الوزارة في بيان إن مجموع الوفيات في البلاد ارتفع ليصل إلى 1098 وفاة، في حين بلغ إجمالي الإصابات 26420 إصابة.وينتظر أن يقرر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في وقت لاحق اليوم الاثنين إذا ما كان سيجري تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا أو تمديدها.