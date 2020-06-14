ممثلو 4 هيئات برلمانية حزبية يوافقون على قوانين الاستحقاقات الانتخابية

وافق ممثلو الهيئات البرلمانية لأحزاب مصر الحديثة والحرية ومصر بلدي والتجمع الديمقراطي على مشروعات القوانيين الخاصة بمجلس الشيوخ، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات.حيث أعلن كل من النائب فوزي فتي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة وصلاح حسب الله ممثلا لحزب الحرية وشرعي صالح ممثلا لحزب مصر بلدي والسيد عبدالعال ممثلا لحزب التجمع علي تلك المشروعات.