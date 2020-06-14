مقتل 3 مدنيين بانفجار بمدينة درعا بسوريا

قتل 3 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة قرب دوار العباسية في درعا البلد بمدينة درعا جنوب سوريا.وحسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" بالقرب من دوار العباسية في حي درعا البلد بمدينة درعا، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخر بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان.وتتعرض محافظة درعا لهجمات متكررة من قبل مسلحين، وأصيب 3 مدنيين في 11 يونيو بانفجار عبوة ناسفة على الطريق بين بلدتي الحراك والصورة بريف درعا الشرقي.ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 كانت محافظة درعا الواقعة جنوب البلاد ساحة لقتال عنيف بين القوات الحكومية والمسلحين حيث مثل مركزها أحد أهم معاقلهم.