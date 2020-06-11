الليرة التركية تهبط 1% بعد إدانة موظف بالقنصلية الأمريكية

تراجعت الليرة مقابل الدولار، الخميس، بعد أن قضت محكمة تركية بالسجن لنحو تسع سنوات على موظف بالقنصلية الأمريكية بعد إدانته بمساعدة منظمة إرهابية، في حكم وصفته الولايات المتحدة بأنه يبعث على خيبة أمل بالغة.كانت الليرة منخفضة 1.1% عند 6.8450 أمام الدولار بعد أن لامست مستوى أضعف من ذلك عند6.8545، وفقدت العملة التركية نحو 13% من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها تفشي فيروس كورونا.