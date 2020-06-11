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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الليرة التركية تهبط 1% بعد إدانة موظف بالقنصلية الأمريكية

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:09 م
الليرة
الليرة
وكالات
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تراجعت الليرة مقابل الدولار، الخميس، بعد أن قضت محكمة تركية بالسجن لنحو تسع سنوات على موظف بالقنصلية الأمريكية بعد إدانته بمساعدة منظمة إرهابية، في حكم وصفته الولايات المتحدة بأنه يبعث على خيبة أمل بالغة.

كانت الليرة منخفضة 1.1% عند 6.8450 أمام الدولار بعد أن لامست مستوى أضعف من ذلك عند
6.8545، وفقدت العملة التركية نحو 13% من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها تفشي فيروس كورونا.

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