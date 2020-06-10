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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ الأمريكى» يصادق على تعيين أول قائد أسود لسلاح الجو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:41 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
وكالات
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع، على تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور رئيسًا لأركان سلاح الجو، ليصبح بذلك أول ضابط أمريكي من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتحدة يقود أحد فروع القوات المسلّحة الستّة، في تعيين يأتي في خضمّ جدل واسع يشهده هذا البلد حول التمييز العنصري فيه.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، براون (57 عاما) الذي يتولّى حاليًا منصب قائد القوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ سيصبح بهذا التعيين أول جنرال أسود في تاريخ الولايات المتحدة يرأس أحد أسلحة البنتاجون الستّة (سلاح الجو، سلاح البحر، سلاح البرّ، مشاة البحرية، خفر السواحل والقوة الفضائية).

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتًا مقابل صفر على تثبيت الجنرال براون في هذا المنصب.

يشار الي أن براون طيار في سلاح الجو منذ 1984، كان قائدًا لمقاتلة أف-16 وحارب خصوصًا في منطقتي المحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفي سجلّه 2900 ساعة طيران بينها 130 ساعة أثناء معارك، بحسب سيرته الذاتية الرسمية.

ويأتي تعيينه في وقت تتواصل فيه التظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة على العنصرية وسوء المعاملة التي يتعرّض لها السود، في احتجاجات أشعل فتيلها موت المواطن الأسود الأعزل جورج فلويد في 25 مايو اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض أثناء توقيفه في مدينة مينيابوليس.

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