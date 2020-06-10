أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

يقدم لكم «الدستور»، أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 10-6-2020، في نهاية تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

وفتحت الأسواق على حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مصحوبة بهدوء حذر في عمليات البيع والشراء، مع توقعات بنشاط مرتقب مع دخول موسم الصيف وزيادة عمليات البناء، وبالتالي زيادة في عمليات السحب على الحديد والأسمنت بالأسواق، مما ياحبه ارتفاع في الأسعار.

يأتي هذا في الوقت الذي تشوب فيه الأسواق تخوفات من تبعات قرارات الحكومة القاضية بوقف التراخيص بالمحافظات، للسيطرة على أزمة البناء المخالف والجور على الأراضي الزراعية، وهم ما يقلل عمليات البناء وبالتالي زيادة في المعروض وركود في المبيعات يقابله تراجع في الأسعار.

وبدأت معدلات التجارة العالمية في العودة مصحوبة بنشاط محدود مع فتح حركة التجارة جزئيًا بين الدول، مع توقعات بنمو حركة التجارة البينية وظهور أسواق جديدة على الساحة وبروز نجم دول وأفول أخرى.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا استقرت أسعار حديد التسليح، بعد أن حققت زيادات في بعض الأنواع أمس، فيما استقرت الأنواع الأخرى عند آخر زيادات حققتها في بعض الأنواع الأسبوع الماضي، يأتي ذك في ظل توقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9800 جنيه، كما سجل سعر حديد عز الدخيلة 10500 جنيه للطن تسليم المستهلك، فيما سجل حديد بشاي 9900 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن.

وسجل حديد المراكبي نحو 9600 جنيه، أما الحديد الصيني بيانكو فسجل نحو 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9700 جنيه للطن، وسجل حديد الكومي 9700 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9600 جنيه للطن، أما حديد عطية وحديد سرحان سجلا 9800 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9600 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم

أسواق الأسمنت هي الأخرى واصلت سلسلة الزيادات التي حققتها من أول أمس، بزيادات قُدرت في المتوسط بنحو 10 جنيهات جديدة، بالمقارنة بتعاملات الأمس.

وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 7350 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

كما سجل الأسمنت قاهر البحار 745 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع.

وأسمنت أسوان سجل 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 750 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 750 جنيهًا للطن.

كما سجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 750 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن.