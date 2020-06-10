سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-6-2020 فى البنوك المصرية
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:50 ص
ياسمين محمودطباعة
تباين سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 10-6-2020، في عدد من البنوك العاملة بمصر، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري للشراء 18.17 وللبيع 18.33.
وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.48 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه.
وفي بنك قناة السويس فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه.
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.43 جنيه.
وفي بنك بلوم فسجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري للشراء 12.02 جنيه وللبيع 12.13 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 11.96 جنيه وللبيع 12.14 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 11.95 جنيه وللبيع 12.14 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 11.95 جنيه وللبيع 12.14، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 11.89 جنيه وللبيع 12.04 جنيه.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم، والذي جاء على النحو التالي:
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.33 جنيه.
وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.48 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه.
وفي بنك قناة السويس فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37 جنيه.
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.43 جنيه.
أسعار الدولار الكندي في البنوك المصريةبلغ سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الاسلامي للشراء 11.96 جنيه وللبيع 12.15 جنيه، وفي بنك عودة فسجل للشراء 11.96 جنيه وللبيع 12.15 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 11.96 جنيه وللبيع 12.15 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 11.97 جنيه وللبيع 12.19 جنيه، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 11.98 جنيه وللبيع 12.09.
وفي بنك بلوم فسجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري للشراء 12.02 جنيه وللبيع 12.13 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 11.96 جنيه وللبيع 12.14 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 11.95 جنيه وللبيع 12.14 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 11.95 جنيه وللبيع 12.14، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 11.89 جنيه وللبيع 12.04 جنيه.