سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية





سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.42 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.33 جنيه.

أسعار الدولار الكندي في البنوك المصرية