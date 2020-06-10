سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-6-2020 بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم

يرصد موقع " الدستور " تقرير سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 10-6-2020، حسبما أفادت التقارير الأخيرة في عدد من البنوك العاملة المصرية، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.البنك المركزي المصريجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.بنك مصروسجل السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي CIBووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.بنك البركةويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميوحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.بنك بلومويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.الريال السعودى في بنك كريدي أجريكولوجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

جدير بالذكر أن المملكلة العربية السعودية تعتمد الريال عملة رسمية لها ويتم إصداره من خلال فئتين، عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".