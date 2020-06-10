سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء أمام الجينه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم مقابل الجنيه المصري للشراء 48.84 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.90 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 50.01 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.00 جنيه وللبيع 52.76 جنيه.



وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 50.03 جنيه وللبيع 52.19 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 52.84 جنيه، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 50.12 جنيه وللبيع 53.79 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.20 جنيه وللبيع 52.77 جنيه.



كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.75 جنيه وللبيع 52.37 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 52.91 جنيه.



وسجل بنك كريدي أجريكول للشراء 51.34 جنيه وللبيع 51.72 جنيه، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.64 جنيه، وللبيع 52.77 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 52.77 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 52.31 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.33 جنيه وللبيع 52.70 جنيه.



أسعار الدينار الأردني فى البنوك المصرية:



سجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 22.69 جنيه وللبيع 22.94 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 22.64 جنيه وللبيع 22.95 جنيه، أما في بنك عودة فسجل للشراء 22.62 جنيه وللبيع 22.93 جنيه.



أما في بنك كريدي أجريكول فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 22.55 جنيه وللبيع 22.89 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 22.51 جنيه، وللبيع 22.87 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 22.42 جنيه وللبيع 22.87 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 22.42 جنيه وللبيع 22.84 جنيه.



