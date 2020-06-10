رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-6-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:37 ص
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-6-2020
ياسمين محمود
طباعة
تباينت أسعار الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 10-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري للشراء 52.31 جنيه وللبيع 52.81 جنيه.

ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء أمام الجينه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم مقابل الجنيه المصري للشراء 48.84 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.90 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 50.01 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.00 جنيه وللبيع 52.76 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 50.03 جنيه وللبيع 52.19 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 52.84 جنيه، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 50.12 جنيه وللبيع 53.79 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.20 جنيه وللبيع 52.77 جنيه.

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.70 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.75 جنيه وللبيع 52.37 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 52.91 جنيه.

وسجل بنك كريدي أجريكول للشراء 51.34 جنيه وللبيع 51.72 جنيه، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.64 جنيه، وللبيع 52.77 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 52.77 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 52.31 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.33 جنيه وللبيع 52.70 جنيه.

أسعار الدينار الأردني فى البنوك المصرية:


سجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 22.69 جنيه وللبيع 22.94 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 22.64 جنيه وللبيع 22.95 جنيه، أما في بنك عودة فسجل للشراء 22.62 جنيه وللبيع 22.93 جنيه.

أما في بنك كريدي أجريكول فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 22.55 جنيه وللبيع 22.89 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 22.51 جنيه، وللبيع 22.87 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 22.42 جنيه وللبيع 22.87 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 22.42 جنيه وللبيع 22.84 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

محامي حنين حسام يؤكد إخلاء سبيلها خلال ساعات

براءة أحمد عز في «مشاجرة فندق العلمين»

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

منوعات

الأمير فيليب يحتفل بعيده التاسع والتسعين

تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

تعرف على تردد قناة box movies نايل سات

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب