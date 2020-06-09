تفاصيل إحالة المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالمرج للجنايات

أمرت نيابة المرج، اليوم، بإحالة المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هما «خالد.م وأمير.أ ووائل.ر» عاطلين وأقروا بارتكابهم جريمة انتحال صفة ضباط شرطة بغرض سرقة المواطنين بالإكراه وأقروا بسرقتهم لـ١١هاتفا محمولا، ومبالغ مالية قدرها ٢٦ ألف جنيه، كما أقروا بشرائهم للملابس الخاصة برجال الشرطة من ترزى بمنطقة عزبة النخل تم ضبطه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج تفيد بقيام ٣عاطلين بانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقتهم بمنطقة المرج وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم وأقروا بانتحالهم صفة ضباط الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.