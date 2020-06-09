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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أبوالعلا» يدعو لاستحداث التصويت الإلكتروني فى انتخابات البرلمان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:20 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
عائشة حسن
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دعا الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى استحداث آليات التصويت الإلكتروني فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدا أن هذه الآلية من شأنها تقليل حجم التزاحم أمام اللجان الانتخابية وتيسير عملية التصويت على الناخبين، وهو الأمر الذى وصفه بالضروري فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد "أبو العلا" أن مصر واحدة من أعرق الديمقراطيات فى الشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ الحياة النيابية فيها إلى منتصف القرن الـ١٩، وبالتالى لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة فى أساليب التصويت والاقتراع بما يليق بمكانة الديمقراطية فى مصر.

وأشار أبو العلا إلى أن منظومة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات فتحت المجال لاستخدام آليات التصويت الإلكتروني، مشيرا إلى أن البيئة المصرية ممهدة تماما للعمل بالتصويت الإلكتروني فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

واقترح أبو العلا إتاحة منصات للتصويت الإلكتروني داخل لجان الاقتراع المختلفة حفاظا على ضمانات النزاهة والشفافية، وكذلك لتسيير العملية الانتخابية بدون زحام أو تكدس وهو ما نحتاجه لمواجهة فيروس كورونا الذى لا يعلم أحد موعدا لانتهائه.

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