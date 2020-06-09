دراسة: كورونا في شمالي كاليفورنيا ناجم عن سلالات فيروسية متعددة

ظهر تحليل جديد لجينومات (SARS-CoV-2) أُخذت من عدد صغير من مرضى في كاليفورنيا، أن الفيروس وصل إلى شمال كاليفورنيا من خلال سلسلة معقدة من المقدمات، بما فيها انتقال العدوى من ولاية إلى ولاية، والرحلات الدولية، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة (( Science - العلوم)).واستخدم فريق البحث بقيادة شيان دينغ دنغ، وهو باحث في قسم طب المختبرات، بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، طريقة لتجميع الجينومات الفيروسية مباشرة من العينات السريرية، لفهم طبيعة انتقال (SARS-CoV-2 )، بشكل أفضل في شمال كاليفورنيا حتى فترة منتصف مارس الماضي.وقام الفريق بتحليل عينات فيروسية إيجابية تم أخذها من 36 مريضا في كاليفورنيا ينتشرون في 9 مقاطعات، وسافروا على متن السفينة السياحية ((غراند برينسيس)) خلال رحلاتها المرتبطة بتفشي الفيروس.وكشف تسلسل الجينومات الفيروسية وتموضعها، إضافة للجينومات الأخرى المتاحة علنا، على الشجرة الوراثية، كشف عن أن الجينومات من شمال كاليفورنيا كانت مشتتة عبر الشجرة التطورية لـ( SARS-CoV-2)، بما في ذلك السلالات المعروفة في أوروبا ونيويورك وما يتصل بها إلى السلالات المبكرة من الصين، وفقا للدراسة.واستنادا إلى نتائجهم الكاملة، رأى الباحثون أنه لا توجد سلالة فيروس واحدة سائدة في شمال كاليفورنيا، ما يشير إلى أن الانتقال بين المجتمعات كان محدودا. ووفقا للدراسة، فإن دخول أو قدوم الفيروس إلى الولاية كان على الأرجح من الأشخاص الذين كانوا يسافرون من خارج المقاطعات الخاضعة لهذه الدراسة، والولاية.قال الباحثون إن هذه النتائج أكدت الحاجة إلى التباعد الاجتماعي وقيود السفر لاحتواء انتشار سلالة (SARS-CoV-2) في كاليفورنيا وغيرها من الولايات.