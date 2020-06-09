دراسة: كورونا في شمالي كاليفورنيا ناجم عن سلالات فيروسية متعددة
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:36 ص
وكالاتطباعة
ظهر تحليل جديد لجينومات (SARS-CoV-2) أُخذت من عدد صغير من مرضى في كاليفورنيا، أن الفيروس وصل إلى شمال كاليفورنيا من خلال سلسلة معقدة من المقدمات، بما فيها انتقال العدوى من ولاية إلى ولاية، والرحلات الدولية، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة (( Science - العلوم)).
واستخدم فريق البحث بقيادة شيان دينغ دنغ، وهو باحث في قسم طب المختبرات، بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، طريقة لتجميع الجينومات الفيروسية مباشرة من العينات السريرية، لفهم طبيعة انتقال (SARS-CoV-2 )، بشكل أفضل في شمال كاليفورنيا حتى فترة منتصف مارس الماضي.
وقام الفريق بتحليل عينات فيروسية إيجابية تم أخذها من 36 مريضا في كاليفورنيا ينتشرون في 9 مقاطعات، وسافروا على متن السفينة السياحية ((غراند برينسيس)) خلال رحلاتها المرتبطة بتفشي الفيروس.
وكشف تسلسل الجينومات الفيروسية وتموضعها، إضافة للجينومات الأخرى المتاحة علنا، على الشجرة الوراثية، كشف عن أن الجينومات من شمال كاليفورنيا كانت مشتتة عبر الشجرة التطورية لـ( SARS-CoV-2)، بما في ذلك السلالات المعروفة في أوروبا ونيويورك وما يتصل بها إلى السلالات المبكرة من الصين، وفقا للدراسة.
واستنادا إلى نتائجهم الكاملة، رأى الباحثون أنه لا توجد سلالة فيروس واحدة سائدة في شمال كاليفورنيا، ما يشير إلى أن الانتقال بين المجتمعات كان محدودا. ووفقا للدراسة، فإن دخول أو قدوم الفيروس إلى الولاية كان على الأرجح من الأشخاص الذين كانوا يسافرون من خارج المقاطعات الخاضعة لهذه الدراسة، والولاية.
قال الباحثون إن هذه النتائج أكدت الحاجة إلى التباعد الاجتماعي وقيود السفر لاحتواء انتشار سلالة (SARS-CoV-2) في كاليفورنيا وغيرها من الولايات.
واستخدم فريق البحث بقيادة شيان دينغ دنغ، وهو باحث في قسم طب المختبرات، بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، طريقة لتجميع الجينومات الفيروسية مباشرة من العينات السريرية، لفهم طبيعة انتقال (SARS-CoV-2 )، بشكل أفضل في شمال كاليفورنيا حتى فترة منتصف مارس الماضي.
وقام الفريق بتحليل عينات فيروسية إيجابية تم أخذها من 36 مريضا في كاليفورنيا ينتشرون في 9 مقاطعات، وسافروا على متن السفينة السياحية ((غراند برينسيس)) خلال رحلاتها المرتبطة بتفشي الفيروس.
وكشف تسلسل الجينومات الفيروسية وتموضعها، إضافة للجينومات الأخرى المتاحة علنا، على الشجرة الوراثية، كشف عن أن الجينومات من شمال كاليفورنيا كانت مشتتة عبر الشجرة التطورية لـ( SARS-CoV-2)، بما في ذلك السلالات المعروفة في أوروبا ونيويورك وما يتصل بها إلى السلالات المبكرة من الصين، وفقا للدراسة.
واستنادا إلى نتائجهم الكاملة، رأى الباحثون أنه لا توجد سلالة فيروس واحدة سائدة في شمال كاليفورنيا، ما يشير إلى أن الانتقال بين المجتمعات كان محدودا. ووفقا للدراسة، فإن دخول أو قدوم الفيروس إلى الولاية كان على الأرجح من الأشخاص الذين كانوا يسافرون من خارج المقاطعات الخاضعة لهذه الدراسة، والولاية.
قال الباحثون إن هذه النتائج أكدت الحاجة إلى التباعد الاجتماعي وقيود السفر لاحتواء انتشار سلالة (SARS-CoV-2) في كاليفورنيا وغيرها من الولايات.