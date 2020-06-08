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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة القاهرة تدشن مبادرة جديدة لدعم منتسبيها في مواجهة كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:57 م
كورونا
كورونا
دعاء أبو العزم
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أعلنت لجنة إدارة الأزمات بغرفة القاهرة التجارية، عن مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بالغرفة، حيث تم التعاقد مع عدة معامل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة وأسرهم بأسعار خاصة.

وقالت اللجنة إن تعاقد غرفة القاهرة مع بعض المعامل يأتي ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الأزمات.

وطالبت اللجنة منتسبي الغرفة بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة، خاصة أن هذه التحاليل يتم إجراؤها بأسعار مناسبة من خلال التوجه إلى الإدارة الصحية بالغرفة لمعرفة كيفية الاشتراك في المبادرة.

وعن شروط إجراء هذه التحاليل، قالت اللجنة إنه بموجب كارنيه عضوية الغرفة وكارنيه الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة، وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرفة أو من العاملين لديهم.

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