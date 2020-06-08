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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني لإجراء امتحانات الجامعات «أونلاين» حفاظًا على صحة الطلاب

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:54 م
محمود عادل شعلان
محمود عادل شعلان
إسلام نصير
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تقدم محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، لإجراء امتحانات طلبة  الجامعات "أونلاين" حفاظًا على حياة الطلاب من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال شعلان، في مقترحه اليوم، إن جائحة كورونا فرضت على مصر وعلى العالم أجمع واقع جديد، وأصبح التكييف معه والتعامل مع تداعياته أمر حتمي، لاسيما في مجال التعليم، حيث أصبح الاعتماد على استكمال الدراسة أونلاين باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة للتعليم عن بعد أمر فرضته الظروف، ويوفر الوقت والنفقات، ويحافظ على صحة الطلاب، بدلًا من التجمعات  وتجمع الآلاف من الطلاب يوميًا داخل الحرم الجامعي ويسبب خطورة عليهم.

وأشار إلى أن أغلب دول العالم اتجهت مع جائحة "كورونا"إلى تطبيق نظام الامتحانات "أونلاين"، من بينها لندن وكندا وألمانيا والإمارات، وهو ما ساهم في الحفاظ على صحة الطلاب من انتشار العدوى بينهم.

وتابع أن شبكات الإنترنت في مصر، ستستوعب جميع الطلاب المتواجدين بالجامعات، والذين بإمكانهم أداء الامتحانات عن طريق الإنترنت.

وأكد على أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تطبيقه سوى تعاون بين وزارتي التعليم العالي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتمامه بشكل احترافي.

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