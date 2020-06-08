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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة شبابية تونسية تعتصم أمام مقر النهضة للمطالبة برحيل الإخوان

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:00 م
قيس سعيد
قيس سعيد
أمينة ذكى
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أعلنت تنسيقيات "حراك 14 جوان" المحسوبة على الرئيس التونسي قيس سعيد أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الإثنين، للكشف عن خطواتها من أجل رحيل الإخوان من تونس ومن البرلمان التونسي، حيث سينطلق المؤتمر الصحفي تحت عنوان،" شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم".

وقال الحراك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه قرر تنفيذ اعتصام ثانوي أمام مقر حركة النهضة، وأمام مقرات محافظات البلاد، فضلا عن الاعتصام الرئيسي في ساحة باردو، مقر البرلمان التونسي، للمطالبة برحيل الإخوان".

وتابع الحرامك نهدف نحن الشباب لتكوين جبهة إنقاذ وطني تسعى إلى إسقاط حكم الإخوان وحل البرلمان، عبر تعديل القانون الانتخابي وتكوين جبهة بـ109 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية.

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