تقرير بريطاني: أردوغان متورط في اغتصاب السوريات بعفرين

كشف تقرير نشره موقع "ذا إنفستجيت جورنال" البريطاني عن تفاصيل الوضع في مدينة عفرين السورية، وما يحدث فيها من انتهاكات بحق المدنيين، تقوم بها ميليشيات تابعة للقوات التركية.ونقل الموقع عن محمود خلف العضو السابق في الجيش الوطني الحر السوري، أن أن عناصر من الجيش الحر قاموا باغتصاب النساء في عفرين، منوها بأن أكثر وقت صار فيه قتال بين الفصائل السورية كان بعد دخول تركيا إلى عفرين، موضحا أنا تركيا أخبرت المسلحين أنهم سيقاتلون حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" والدواعش هناك، لكن لم يكن ذلك صحيحًا.ونقل الموقع عن أحمد يالا، الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب، في شانلي أورفا، إن تركيا كانت تعرف أنه لا يوجد دواعش في عفرين، وأن داعش كانت مجرد غطاء، حتى يستطيع أردوغان أن يعطي أوامره للقوات التركية بالذهاب إلى عفرين.